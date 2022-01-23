Пошук роботи за кордоном: з якими проблемами зіштовхуються українці

Статистичні дані свідчать, що з початку нового року українці почали більше цікавитися роботою за кордоном. Лише інтерес до вакансій в Польщі зріс майже на 40%.

Проте, люди, які шукають роботу у чужій країні, ризикують зіткнутися з типовими проблемами. Про такі розповів президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.

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Які проблеми можуть спіткати українців під час пошуку роботи за кордоном

На думку Василя Воскобойника, найбільшою проблемою є шахрайство, яке дуже поширене в України. Чимало аферистів прагнуть нажитися на тих, хто шукає місце праці далеко від дому. Тисячі недобросовісних посередників пропонують неіснуючу роботу, беручи за це кошти й відправляючи людей невідомо куди. Тут слід зауважити, що найбільш вразливими є ті українці, які їдуть працювати за кордон вперше.

На жаль, зауважує експерт, держава сьогодні не регулює цю проблему. Відтак, система ліцензування посередників, які займаються працевлаштуванням громадян України за кордоном, перетворилася на звичайну фікцію. Завдяки корупції посередник з легкістю може купити ліцензію. Після цього документ ніхто не перевіряє. Отже, він є не більше, ніж папірцем.

Проте, є й позитивні новини. Законопроєкт про захист трудових мігрантів вже пройшов перше читання у Верховній Раді України. Якщо його погодять остаточно, то посередникам офіційно заборонять брати гроші з клієнтів за вакансії. До слова, це найпопулярніша схема обману трудових мігрантів.

Легальні компанії з працевлаштування за кордоном, зауважує експерт, вже давно не беруть за свої послуги передоплату з клієнтів. На цей момент важливо звертати увагу заробітчанам для запобігання потенційним небезпекам.

Які проблеми очікують на українців під час пошуку роботи за кордоном: дивіться відео

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