Пошта Польщі випустила марки та конверти в знак солідарності з Україною

Національний поштовий оператор у Польщі Poczta Polska пустив в обіг конверт та марку з української символікою.

Про це повідомило Посольство України в Польщі на своїй сторінці у фейсбуці.

Як виглядає новий поштовий конверт та марка Польщі

На лівій стороні конверту зображено Берегиня з Монумента Незалежності, що встановлений у центрі Києва. Знизу є напис "Ми з вами" українською та польської мовами. На марці ж зобразили рукостискання поляків та українців. На тлі усього цього – прапор України.

На знак солідарності з Україною Poczta Polska запровадила спеціальну поштову марку "Ми з вами!" – повідомляє посольство.



Конверт та марка "Ми з вами!" / Фото facebook

Конверт з унікальною маркою можна відправити з будь-якого відділення Poczta Polska. Марка з'явилася в обігу 25 березня тиражем 3 мільйони екземплярів.

Серце розривається від радості, коли ми бачимо, як пошти з усього світу підтримують Україну. Зокрема, через філателістичне мистецтво, — написали в "Укрпошті".

Посольство Росії у Празі облили штучною кров’ю: дивіться відео