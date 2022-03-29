Об этом сообщило Посольство Украины в Польше на своей странице в фейсбуке.

Как выглядит новый почтовый конверт и марка Польши

На левой стороне конверта изображен Берегиня из Монумента Независимости, который установлен в центре Киева. Снизу есть надпись "Мы с вами" на украинском и польском языках. На марке изобразили рукопожатие поляков и украинцев. На фоне всего этого – флаг Украины.

В знак солидарности с Украиной Poczta Polska ввела специальную почтовую марку "Мы с вами!" – сообщает посольство.



Конверт и марка "Мы с вами!" / Фото facebook

Конверт с уникальной маркой можно выслать из любого отделения Poczta Polska. Марка появилась в обороте 25 марта тиражом 3 миллиона экземпляров.

Сердце разрывается от радости, когда мы видим, как почты со всего мира поддерживают Украину. В частности, через филателистическое искусство, – написали в "Укрпочте".