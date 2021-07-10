Посаг за наречену: чому це досі практикують в Індії

Дослідники розглянули 40 тисяч шлюбів, що відбулись у сільській Індії починаючи з 1960. Вони з'ясували, що придане платили в 95% шлюбів аж до 2008 року, хоча в Індії це було незаконно ще з 1961 року.

Багатьох турбує питання про те, чому практика, яку описують як соціальне зло, ще не зникла в Індії та досі продовжує робити жінок вразливими до домашнього насилля. Головна причина цього явища – данина традиціям.

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Що відомо про звичай платити придане за наречену

Платити й приймати придане – це багатовікова традиція в Південній Азії, коли батьки нареченої дарують готівку, одяг та коштовності родині нареченого.

У сучасному світі цю традицію засуджують через те, що система посагу покладає великий фінансовий тягар на сім'ю нареченої. У деяких випадках посаг призводить до злочинів проти жінок, починаючи від емоційних знущань та травм і закінчуючи навіть смертю.

Плата за посаг заборонена законом. Але в деяких сільських місцевостях цієї заборони не дотримуються. Тому в Індії практика смерті та вбивств через придане продовжує відбуватися.

Традицію давання посагу за наречену засуджують у сучасному світі / Фото Unsplash

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