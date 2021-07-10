Приданое за невесту: почему это до сих пор практикуют в Индии

Исследователи рассмотрели 40 тысяч браков, которые состоялись в сельской Индии начиная с 1960 года. Они выяснили, что приданое платили в 95% браков до 2008 года, хотя в Индии это было незаконно еще с 1961 года.

Многих беспокоит вопрос о том, почему практика, которую описывают как социальное зло, еще не исчезла в Индии и до сих пор продолжает делать женщин уязвимыми к домашнему насилию. Главная причина этого явления – дань традициям.

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Что известно об обычае платить приданое за невесту

Платить и принимать приданое – это многовековая традиция в Южной Азии, когда родители невесты дарят наличные, одежду и драгоценности семье жениха.

В современном мире эту традицию осуждают за то, что система приданого возлагает большое финансовое бремя на семью невесты. В некоторых случаях приданое приводит к преступлениям против женщин, начиная от эмоциональных издевательств и травм и заканчивая даже смертью.

Плата за приданое запрещена законом. Но в некоторых сельских местностях этот запрет не соблюдается. Поэтому в Индии практика смерти и убийств из-за приданого продолжает происходить.

Традицию приданого за невесту осуждают в современном мире / Фото Unsplash

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