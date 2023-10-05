Вже 5 рік поспіль: яка країна ЄС знову отримала титул найкращої туристичної точки
Джерело:World Travel Awards
Португалія отримала титул "Найкращий напрямок у Європі" від премії World Travel Awards. Країна здобуває його вже вп'яте.
Португалію знову назвали "найкращим напрямком Європи"
Країна стала переможцем у понад 20 категоріях конкурсу. Зокрема, цього року отримала визнання своєї авіакомпанії, курортів, готелів і туристичних місць
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Так, наприклад, журі World Travel Awards 2023 відзначили:
- Порту як найкраще місце для відпочинку
Порту / Фото UnSplash
- Алгарве назвали найкращим пляжним напрямком
Алгарве / Фото UnSplash
- Головний пригодницький туристичний об'єкт Європи – Passadiços do Paiva
Passadiços do Paiva / Фото UnSplash
- Одна з найкращих авіакомпаній регіону – TAP Air Portugal
TAP Air Portugal / Фото airwaysmag.com
Загалом "найкращою" у Європі Португалію називали з 2017-го. Лише одного разу – 2021-го – країна поступилася позицією Греції.
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