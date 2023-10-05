Вже 5 рік поспіль: яка країна ЄС знову отримала титул найкращої туристичної точки

Португалія отримала титул "Найкращий напрямок у Європі" від премії World Travel Awards. Країна здобуває його вже вп'яте.

Португалію знову назвали "найкращим напрямком Європи"

Країна стала переможцем у понад 20 категоріях конкурсу. Зокрема, цього року отримала визнання своєї авіакомпанії, курортів, готелів і туристичних місць

Читайте також Італійський вікенд: які міста можуть замінити переповнену туристами Венецію

Так, наприклад, журі World Travel Awards 2023 відзначили:

Порту як найкраще місце для відпочинку

Порту / Фото UnSplash​

Алгарве назвали найкращим пляжним напрямком

Алгарве / Фото UnSplash

Головний пригодницький туристичний об'єкт Європи – Passadiços do Paiva

Passadiços do Paiva / Фото UnSplash

Одна з найкращих авіакомпаній регіону – TAP Air Portugal

TAP Air Portugal / Фото airwaysmag.com​

Загалом "найкращою" у Європі Португалію називали з 2017-го. Лише одного разу – 2021-го – країна поступилася позицією Греції.

Прагу визнали кращим містом Європи для соло-подорожей