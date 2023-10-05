Вже 5 рік поспіль: яка країна ЄС знову отримала титул найкращої туристичної точки

5 жовтня 2023, 19:10
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Джерело:

World Travel Awards

Португалія отримала титул "Найкращий напрямок у Європі" від премії World Travel Awards. Країна здобуває його вже вп'яте.

Португалію знову назвали "найкращим напрямком Європи"

Країна стала переможцем у понад 20 категоріях конкурсу. Зокрема, цього року отримала визнання своєї авіакомпанії, курортів, готелів і туристичних місць

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Так, наприклад, журі World Travel Awards 2023 відзначили:

  • Порту як найкраще місце для відпочинку

Порту / Фото UnSplash​

  • Алгарве назвали найкращим пляжним напрямком

Алгарве / Фото UnSplash

  • Головний пригодницький туристичний об'єкт Європи – Passadiços do Paiva

Passadiços do Paiva / Фото UnSplash

  • Одна з найкращих авіакомпаній регіону – TAP Air Portugal

TAP Air Portugal / Фото airwaysmag.com​

Загалом "найкращою" у Європі Португалію називали з 2017-го. Лише одного разу – 2021-го – країна поступилася позицією Греції.

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Автор: Марта Касіянчук