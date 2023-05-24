У Португалії придумали новий податок для туристів: що цього разу

Влада португальського регіону Алгарве вирішила запровадити новий податок для туристів. Він почне діяти вже найближчими днями.

У Португалії для туристів запровадять новий податок

Так, іноземці, які зупиняються в готелях, хостелах чи інших офіційних місцях, мають додатково заплатити 2 євро за ніч (максимум – 10 євро – за п'ять ночей, після платити вже не доведеться). Ймовірно, податок буде включено у вартість житла.

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Місцеві ЗМІ в Португалії повідомляють, що податок у розмірі 2 євро застосовується протягом літнього сезону і, як очікується, зросте до 300 000 євро на рік, тоді як у низький сезон, зокрема період з листопада по березень, збір становитиме 1 євро за ніч.

Деякі винятки стосуються відвідувачів, наприклад дітей до 16 років і тих, хто провели понад п'ять ночей у визначеному місці розміщення. Це означає, що кожен турист заплатить максимум 10 євро, враховуючи ці критерії.

Туристичний податок — це внесок, який туристи залишають у місцевості, щоб мінімізувати свій слід,

— зазначив мер Алгарве Антоніо Мігель Піна.

За словами мера Піни, це рішення було реалізовано з метою виділити туристичний профіль тих, хто завжди вибирає цю місцевість для проведення відпустки, як правило, це сім'ї з дітьми.

Влада підтримала рішення

Міжмуніципальна громада Алгарве (AMAL) вже дала "зелене світло" застосуванню ідентичного туристичного податку в розмірі 2 євро, враховуючи пропозиції двох найбільших готельних асоціацій регіону, а також Ради з туризму Алгарве (RTA).

Camara de Olhao планує використати 50% доходів, накопичених від нового збору, щоб "мінімізувати наслідки туристичного тиску, а саме з точки зору чистоти та підвищення безпеки".

Мальовничі пейзажі Алгарве / Фото UnSplash

В Таїланді відклали введення збору на в'їзд для туристів

Таїланд вирішив відкласти запровадження свого нового податку на туризм. Влада країни дає мандрівникам трохи більше простору для бронювання авіаквитків та розміщення.

Спочатку уряд Таїланду планував запровадити туристичний податок у розмірі 300 батів (приблизно 8,72 долара США) для авіапасажирів і 150 батів для наземних мандрівників з 1 червня 2023 року. Це мало допомогти відродити індустрію туризму в країні, яка сильно постраждала від COVID-19.

Однак, через критику міністр туризму та спорту Пхіфат Ратчакітпракарн оголосив про відтермінування програми на 3 місяці. Це, до речі, п'ята затримка.