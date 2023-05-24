В Португалии для туристов введут новый налог
Так, иностранцы, останавливающиеся в отелях, хостелах или других официальных местах, должны дополнительно заплатить 2 евро за ночь (максимум – 10 евро – за пять ночей, после платить уже не придется). Вероятно, налог будет включен в стоимость жилья.
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Местные СМИ в Португалии сообщают, что налог в размере 2 евро применяется в течение летнего сезона и, как ожидается, вырастет до 300 000 евро в год, тогда как в низкий сезон, в том числе в период с ноября по март, сбор будет составлять 1 евро за ночь.
Некоторые исключения касаются посетителей, например детей до 16 лет и тех, кто провел более пяти ночей в определенном месте размещения. Это означает, что каждый турист заплатит максимум 10 евро, учитывая эти критерии.
Туристический налог – это взнос, который туристы оставляют в местности, чтобы минимизировать свой след,
– отметил мэр Алгарве Антонио Мигель Пина.
По словам мэра Пины, это решение было реализовано с целью выделить туристический профиль тех, кто всегда выбирает эту местность для проведения отпуска, как правило, это семьи с детьми.
Власти поддержали решение
Межмуниципальная община Алгарве (AMAL) уже дала "зеленый свет" применению идентичного туристического налога в размере 2 евро, учитывая предложения двух крупнейших гостиничных ассоциаций региона, а также Совета по туризму Алгарве (RTA).
Camara de Olhao планирует использовать 50% доходов, накопленных от нового сбора, чтобы "минимизировать последствия туристического давления, а именно с точки зрения чистоты и повышения безопасности".
Живописные пейзажи Алгарве / Фото UnSplash
В Таиланде отложили ввод сбора на въезд для туристов
Таиланд решил отложить введение своего нового налога на туризм. Власти страны дают путешественникам немного больше пространства для бронирования авиабилетов и размещения.
Первоначально правительство Таиланда планировало ввести туристический налог в размере 300 батов (примерно 8,72 доллара США) для авиапассажиров и 150 батов для наземных путешественников с 1 июня 2023 года. Это должно было помочь возродить индустрию туризма в стране, сильно пострадавшей от COVID-19.
Однако из-за критики министр туризма и спорта Пхифат Ратчакитпракарн объявил об отсрочке программы на 3 месяца. Это, кстати, пятая задержка.