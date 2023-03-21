Португалія припиняє видавати "золоті візи": в чому причина

У лютому 2023 року уряд висунув пропозицію під назвою "Більше житла", яка передбачала скасування візової програми. "Золота віза" отримала шквал критики з боку Єврокомісії на підставі того, що вона може бути інструментом для сприяння відмиванню грошей.

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Як повідомляє Reuters, міра щодо скасування візової програми все ще перебуває на стадії громадського обговорення. Інформаційне агентство також повідомило, що компанії, які допомагають окремим особам з оформленням документів, необхідних для отримання другої посвідки на проживання або громадянства за інвестиції, спостерігали збільшення заявок на 50% у світлі можливого закриття візової програми.

16 лютого португальський уряд представив пакет заходів "Більше житла".

Це захід для боротьби зі спекуляціями з нерухомістю. Це один із п’яти кроків, які мають розв'язати житлову проблему в країні,

— сказав прем'єр-міністр Антоніу Коста.

Коста повідомив, що відновлення вже наданих "золотих віз" буде здійснюватися лише в тому випадку, якщо інвестиції в нерухомість були спрямовані на власне та постійне житло власників або на те, яке використовували їхні нащадки. Крім того, якщо майно планується орендувати на довгостроковій основі, візу також можна продовжити.

Що потрібно було зробити

Мінімальні витрати для отримання "золотої візи" в Португалії по кишені далеко не всім: потрібно було внести мінімум 500 тисяч євро. В країні говорили, що видача таких віз сприяла зростанню цін на житло по всій Португалії.

В останні роки ЄС не раз робив різкі заяви проти програм проживання та громадянства за інвестиції. Наразі ці програми в тій чи іншій формі пропонують 10 держав-членів ЄС. Кіпр і Мальта вже відмовилися від таких ініціатив після того, як потрапили під пильну увагу з боку Євросоюзу.

У випадку з Португалією заявники повинні пройти особисту співбесіду, яка у випадку з Китаєм виявилася каменем спотикання через суворі обмеження на подорожі через COVID.

Подібна схема громадянства за інвестиції дозволяє заможним іноземцям отримати посвідку на проживання в тій чи іншій країні за умови, що вони інвестують певну суму грошей і відповідають необхідним умовам. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в рамках санкцій проти країни-агресора країни поступово відмовляються від програм видачі таких паспортів.