В феврале 2023 года правительство выдвинуло предложение под названием "Больше жилья", которое предусматривало отмену визовой программы. "Золотая виза" получила шквал критики со стороны Еврокомиссии на основании того, что может являться инструментом для содействия отмыванию денег.

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Как сообщает Reuters, мера по отмене визовой программы все еще находится на стадии общественного обсуждения. Информационное агентство также сообщило, что компании, помогающие отдельным лицам с оформлением документов, необходимых для получения второго вида на жительство или гражданства за инвестиции, наблюдали увеличение заявок на 50% в свете возможного закрытия визовой программы.

16 февраля португальское правительство представило пакет мер "Больше жилья".

Это мера по борьбе со спекуляциями с недвижимостью. Это один из пяти шагов, которые должны решить жилищную проблему в стране,

– сказал премьер-министр Антониу Коста.

Коста сообщил, что восстановление уже предоставленных "золотых виз" будет осуществляться только в том случае, если инвестиции в недвижимость были направлены на собственное и постоянное жилье собственников или на то, что использовали их потомки. Кроме того, если имущество планируется арендовать на долгосрочной основе, визу можно продлить.

Что нужно было сделать

Минимальные затраты на получение "золотой визы" в Португалии по карману далеко не всем: нужно было внести минимум 500 тысяч евро. В стране говорили, что выдача таких виз способствовала росту цен на жилье по всей Португалии.

В последние годы ЕС неоднократно делал резкие заявления против программ проживания и гражданства за инвестиции. В настоящее время эти программы в той или иной форме предлагают 10 государств-членов ЕС. Кипр и Мальта уже отказались от таких инициатив после того, как попали под пристальное внимание со стороны Евросоюза.

В случае с Португалией заявители должны пройти личное собеседование, которое в случае с Китаем оказалось камнем преткновения из-за строгих ограничений на поездки из-за COVID.

Подобная схема гражданства по инвестициям позволяет состоятельным иностранцам получить вид на жительство в той или иной стране при условии, что они инвестируют определенную сумму денег и соответствуют необходимым условиям. После полномасштабного вторжения России в Украину в рамках санкций против страны-агрессора постепенно отказываются от программ выдачи таких паспортов.