На 10 місяців: ще одна країна ЄС продовжила тимчасовий захист для українців 

Уряд Португалії продовжив дію тимчасового захисту для українців до кінця року. Постанова, яка була прийнята 22 лютого, забезпечить подальшу підтримку громадянам України, які проживають в цій державі.

Попередні рази країна продовжувала захист українцям на 6 місяців. Цього разу аж на 10 місяців.

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Уряд Португалії продовжив тимчасовий захист для українців

Португалія схвалила продовження документів тимчасового захисту для біженців з України до кінця 2024 року. Це рішення знаменує собою значну зміну, оскільки посвідки на проживання були продовжені на 10 місяців, замість попередніх 6-місячних продовжень, як попередні два рази.

Тимчасовий захист у Португалії біженцям з України надається автоматично, перший раз він тривав рік. Потім уряд продовжував тимчасовий захист для українців у березні та вересні 2023 року.

Згідно з інформацією Агентства з питань інтеграції, міграції та притулку, станом на січень 2023 року Португалія надала людям з України 59 532 дозволів тимчасового захисту. Проте 1 566 із цих біженців згодом подали запит на анулювання свого статусу.

За останніми даними Євростату, тимчасовим захистом в Португалії користуються 58,8 тисячі біженців з України.

Португалія продовжила дію тимчасового захисту для українців / Фото Unsplash

Словаччина продовжила тимчасовий захист для українців

Словацька Республіка вирішила продовжити тимчасовий захист для українців ще на один рік. Уряд офіційно схвалив це рішення, прийнявши відповідну постанову 21 лютого.

Українці можуть легально перебувати у цій країні до 4 березня 2025 року. Водночас суми виплат компенсацій за житло для біженців зменшать.