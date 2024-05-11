У Нью-Йорку запрацював перший портал до Дубліна: кадри, які вражають

Доки мрійники та автори фантастики лише уявляють собі портали, які сполучать міста світу, це несподівано стало реальністю. Перший портал між Нью-Йорком та Дубліном вже встановили на Мангеттені.

Інсталяцію The Portal створив художник Бенедиктас Гіліс. Реалізувати проєкт вдалося за підтримки Flatiron NoMad Partnership. Варто зауважити, що переміщатися крізь портал – наразі не можна. Водночас він дозволяє людям, яких розділяють майже 5 тисяч кілометрів, бачити одне одного та взаємодіяти у режимі реального часу.

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Ми забезпечуємо зустріч поверх усіх кордонів, усіх ярликів, і це запрошує нас, людей, до возз'єднання,

– наголосив Гіліс.



Магія стала реальною / Portals.org

Окрім того, зауважують, що громадські місця Нью-Йорка – окремий вид мистецтва. Саме вони роблять місто таким особливим. Реалізуючи The Portal, колективний голос Нью-Йорка вирішили ще більше посилити. А наука та технології мають бути особливою складовою цього голосу.



Портал об'єднує людей / University College Dublin

Як виникла ідея

Гіліс розповів, що ідея The Portal з'явилася ще у 2016 році. Тоді він переосмислював свій духовний досвід та хотів поглянути на Землю крізь іншу призму. Тоді ж Гіліс вирішив знайти спосіб, як люди з різних культур зможуть спілкуватися.