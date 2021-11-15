Порівняння зарплат: скільки заробляє офіціант у Польщі та інших країнах Європи

Після скасування локдауну та відносного послаблення карантинних обмежень на європейському ринку затребуваними стали працівники гастрономії. Мовиться про офіціантів, кухарів та робітників кухні.

Яку зарплату пропонують офіціантам в різних країнах Європи – читайте далі.

Важливо Не Польщею єдиною: як змінюються тренди трудової міграції серед українців

Що варто знати про роботу офіціанта закордоном

Незалежно від країни працевлаштування, обов'язки офіціанта будуть досить подібними:

обслуговування клієнтів;

прибирання приміщень;

подача їжі та напоїв;

розрахунок замовлень.

На перший погляд, робота офіціанта здається не надто складною. Але коли ми говоримо про обслуговування кількох або і кількох десятків гостей, справа виглядає трохи інакше. Крім того, це безпосереднє спілкування з людьми, і цей процес, певним чином, вимагає багато терпіння та розуміння.

Від чого залежить заробіток

Перш за все, заробіток залежить від локалізації. Мається на увазі не лише місто чи країна, але й район (наприклад, центр чи окраїна). Чи не найбільше на зарплату офіціанта впливають чайові.

Рівень цін у ресторані з самого початку визначає тип клієнта, який, швидше за все, відвідає ресторан. Тож, чим дорожчі ціни в меню, тим більше шансів, що офіціант отримає більші чайові.

Варто зауважити, що у деяких країнах, наприклад, у Бельгії та Франції, чайові включені в рахунок. У такому випадку чайові або отримає лише офіціант, який обслуговує клієнта, або сума ділиться між усіма працівниками ресторану. Рішення залишається за роботодавцем.

Скільки заробляє офіціант у Польщі та Європі

Як зазначає Europa jobs, у Польщі офіціант заробляє в середньому близько 3050 злотих (657 євро) брутто, тобто без вирахування податків. У Німеччині офіціант заробляє приблизно 2000 – 2500 євро брутто. Приблизно стільки ж пропонують у Франції та Нідерландах.



Погодинні ставки в гастрономії / Фото Europa jobs