Популярний польський додаток для відстеження громадського транспорту тепер доступний українською

Громадський транспорт Польщі працює чітко й за розкладом, а поляки звикли стежити за графіком руху в спеціальному додатку Jakdojade. А віднедавна у застосунку зявилася й українська мова.

Тож тепер українцям, які опинилися в Польщі, буде ще легше пересуватися польськими містами та загалом адаптуватися в країні. Додамо, що Jakdojade показує інформацію у 40 містах та працює точніше за більшість аналогічних програм.

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Функціонал додатку Jakdojade

легко можна знайти потрібну зупинку, подивитися актуальні маршрути та розклади трамваїв, автобусів, метро й міської залізниці;

купити квитки на проїзд (опція доступна близько у 30 містах);

у режимі реального часу можна стежити за розташуванням автобусів та трамваїв на маршруті;

дізнаватись точний час прибуття на зупинку або затримки у русі.

українські біженці можуть знайти актуальну інформацію щодо умов безкоштовного проїзду громадським транспортом у тих містах, де це запроваджено.

Українська мова у Jakdojade

Якщо ви користуєтеся смартфоном на Android, то україномовний інтерфейс додатку буде доступний за замовчуванням. Але за умови, якщо стандартною мовою системи є також українська. Власникам iPhone доведеться у налаштуваннях телефону знайти серед усіх застосунків Jakdojade та вибрати там мову програми.



Додаток Jakdojade доступний в українській версії / Фото instagram