Туристична індустрія зазнає змін, і не позитивних: 80% мандрівників побоюються спеки в Європі

Експерти вже не вперше попереджають, що в майбутньому екстремальні температури в Європі суттєво змінять звичний формат літнього відпочинку. Туристи дедалі більше обиратимуть звичні курортні напрямки в несезон, тоді як влітку будуть популярними холодніші напрямки.

Утім, виявляється, що багато туристів побоюються, що це станеться набагато раніше, ніж прогнозують кліматологи. Що показало нове дослідження – далі у матеріалі!

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80% мандрівників побоюються наслідків спеки в Європі

Нещодавнє дослідження, проведене компанією InsureandGo, показало, що 80% британських відпочивальників, тобто 4 з 5 респондентів, очікують, що кілька популярних європейських напрямків відпочинку стануть занадто спекотними для відвідування протягом наступних п'яти років, що пов'язано зі зміною клімату та екстремальними погодними умовами.

Занепокоєння серед туристів зростає найбільше щодо Греції: майже половина респондентів – 48% – висловлюють сумніви щодо життєздатності літньої відпустки в країні до 2029 року. Ці побоювання виникають на тлі того, що Греція вже стикається з проблемами, включаючи закриття деяких визначних пам'яток через екстремальну спеку.

Також мандрівники очікують на нестерпні умови для відпочинку через п'ять років у таких країнах Європи, як:

Туреччина (45% опитаних).

Іспанія (44%).

Кіпр (40%).

Італія (28%).

Португалія (27%).

Мальта (23%).

Занепокоєння щодо майбутніх літніх відпусток переважає серед респондентів усіх вікових груп, особливо в популярних туристичних напрямках. Ці занепокоєння небезпідставні, оскільки температура в деяких регіонах вже підскочила на 10°C вище середньосезонної.

За останні 2 роки помітною тенденцією є те, що відсоток людей, на чий вибір відпустки впливає підвищення середньої температури в потенційних дестинаціях, зріс з 31% до 45%.

Туристи все частіше висловлюють занепокоєння екологічними проблемами, які можуть вплинути на їхні рішення щодо подорожей. Такі фактори, як погіршення якості повітря, надмірна кількість пластикових відходів, засміченість пляжів, підвищення температури океану, вирубка лісів та екстремальні погодні явища – лісові пожежі, посухи, повені та зливи – спонукають декого переглянути свої плани на відпустку.