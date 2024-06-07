Популярна країна ЄС частково обмежила в'їзд: яких категорій українців торкнуться нові умови

З 5 червня 2024 року українцям без дійсного біометричного паспорта відмовляють у в'їзді до Ірландії. Однак, важливо зазначити, що безвізовий в'їзд для українців залишиться незмінним і продовжуватиме діяти відповідно до чинних правил.

Раніше, після російського вторгнення в Україну, Ірландія дозволяла українцям в'їжджати з простроченими біометричними паспортами або внутрішніми паспортами, але тепер ці тимчасові заходи скасовані. Таку заяву зробило Міністерство юстиції Ірландії.

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Ірландія заборонила в'їзд українцям без чинних біометричних паспортів

Починаючи з 5 червня 2024 року, українці без дійсного біометричного паспорта не можуть в'їхати до Ірландії. Для цього їм потрібен буде дійсний біометричний паспорт.

Це насамперед важливо для тих, хто вже отримав тимчасовий захист в Ірландії та планує виїжджати за межі країни,

– йдеться у повідомленні.

Міністерство юстиції роз'яснило, що більшість українців, які прагнуть в'їхати до Ірландії, мають дійсні біометричні паспорти, що гарантує, що нові вимоги не перешкоджатимуть в'їзду до країни.

При цьому було оголошено, що бенефіціари тимчасового захисту в Ірландії не ризикують втратити свій статус, якщо не мають дійсного біометричного паспорта. Однак, їм необхідно отримати біометричний паспорт, щоб знову в'їхати в країну після подорожі за кордон.

Для чого таке рішення?

Призупинення вимоги щодо біометричних паспортів для громадян України було узгоджено відповідно до вказівок Комісії ЄС через зміну ситуації після початку війни та потребою переходу від екстреного реагування до стійкішої практики.

У вересні 2023 року Ірландія посіла третє місце серед країн ЄС за кількістю нових прибулих українців, які шукають міжнародного захисту через вторгнення Росії.

До слова, в Ірландії у травні 2024 року заявили, що вже найближчим часом закриють десятки центрів розміщення українських біженців. Це пов'язано з тим, що закінчується термін дії майже 70 контрактів.