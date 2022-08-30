Так, з кінця березня поточного року Польський національний банк підписав договір з Національним банком України, завдяки чому кожен дорослий біженець з України отримав можливість поміняти українські гривні (до 10 000 гривень) на польські злоті. Проте цей договір 10 вересня добігає кінця. Усе через значне зменшення кількості обмінних операцій.

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Відтак, громадяни України до 10 вересня ще можуть скористатися можливістю від PKO Bank Polski, щоб обміняти гривні на злоті за офіційним курсом НБУ без комісії.

До слова! Від 25 березня українці обміняли 681 мільйон гривень (майже 93 мільйони злотих).

Обміняти можна купюри 100, 200, 500 і 1000 гривень, а загальна сума не має перевищувати 10 тисяч гривень на одну особу. Гроші виплачують готівкою або на картку. При собі треба мати закордонний паспорт чи ID-картку.

Нагадаємо, що обмін здійснюють в ста відділеннях PKO BP по всій території Польщі. Повний список відділень доступний за посиланням.