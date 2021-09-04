У польському місті влаштують акцію протесту через смерть українця у витверезнику
Джерело:UAinKRAKOW
Акція під лозунгом "Стоп насиллю! Держава має охороняти, а не вбивати" відбудеться у Вроцлаві 12 вересня, у неділю. Активісти вимагатимуть покарання винних у смерті молодого українця, який через жорстокі дії поліцейських помер у витверезнику.
Протест буде мирним. Ініціатори запрошують приєднатися українців Вроцлава та інших небайдужих жителів міста.
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Що відомо про акцію протесту
Акцію організовує спільнота "Всі свої Вроцлав" (Wsi swoi Wrocław). Активісти зберуться під Воєводською поліцейською дільницею на вулиці Podwale 31. Подія розпочнеться о 14:00.
Мирний протест української громади разом з усіма мешканцями Вроцлава проти поліцейського насилля. Тортури та смерть Дмитра Нікіфоренка у витверезнику — це червона лінія, котру ми не мали перетнути. Хочемо справедливого розслідування, хочемо покарання винних, хочемо клятви, що подібне більше ніколи не трапиться у Вроцлаві, який є нашим домом,
– зазначили організатори.
Про смерть українця в Польщі
- 25-річний Дмитро Нікіфоренко помер 30 липня. Але інцидент набув публічності 18 серпня. Більше подробиць про цей випадок Gazeta Wyborcza опублікувала 2 вересня.
- За даними газети, польські поліцейські забрали хлопця до витверезника з автобуса, у якому він заснув, коли повертався від друзів з вечірки. Водій автобуса викликав до пасажира медиків, які передали його поліцейським.
- Поліцейські застосовували фізичне насилля: били українця і використовували сльозогінний газ. Записи показують, що чоловіки сиділи на хлопцеві й через це затриманий не міг дихати. Правоохоронці не припинили знущатися з українця навіть тоді, коли той вже не чинив опір.
- Коли побачили, що хлопець без свідомості, то викликали медиків. Працівник витверезника почав робити потерпілому масаж серця, а в кімнату принесли спеціальний інгалятор. Однак, хлопець помер.
- Прокуратура почала розслідувати цю справу за статтею "Вбивство з необережності". Хоча попередній висновок експерта, передає Gazeta Wyborcza, показав, що смерть була насильницькою.