У польському місті влаштують акцію протесту через смерть українця у витверезнику

Акція під лозунгом "Стоп насиллю! Держава має охороняти, а не вбивати" відбудеться у Вроцлаві 12 вересня, у неділю. Активісти вимагатимуть покарання винних у смерті молодого українця, який через жорстокі дії поліцейських помер у витверезнику.

Протест буде мирним. Ініціатори запрошують приєднатися українців Вроцлава та інших небайдужих жителів міста.

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Що відомо про акцію протесту

Акцію організовує спільнота "Всі свої Вроцлав" (Wsi swoi Wrocław). Активісти зберуться під Воєводською поліцейською дільницею на вулиці Podwale 31. Подія розпочнеться о 14:00.

Мирний протест української громади разом з усіма мешканцями Вроцлава проти поліцейського насилля. Тортури та смерть Дмитра Нікіфоренка у витверезнику — це червона лінія, котру ми не мали перетнути. Хочемо справедливого розслідування, хочемо покарання винних, хочемо клятви, що подібне більше ніколи не трапиться у Вроцлаві, який є нашим домом,

– зазначили організатори.

Про смерть українця в Польщі