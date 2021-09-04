В польском городе устроят акцию протеста из-за смерти украинца в вытрезвителе

Акция под лозунгом "Стоп насилию! Государство должно охранять, а не убивать" состоится во Вроцлаве 12 сентября, в воскресенье. Активисты будут требовать наказания виновных в смерти молодого украинца, который из-за жестоких действий полицейских умер в вытрезвителе.

Протест будет мирным. Инициаторы приглашают присоединиться украинцев Вроцлава и других неравнодушных жителей города.

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Что известно об акции протеста

Акцию организует сообщество "Все свои Вроцлав" (Wsi swoi Wrocław). Активисты соберутся под Воеводским полицейским участком на улице Podwale 31. Событие начнется в 14:00.

Мирный протест украинской общины вместе со всеми жителями Вроцлава против полицейского насилия. Пытки и смерть Дмитрия Никифоренко в вытрезвителе – это красная линия, которую мы не должны были пересечь. Хотим справедливого расследования, хотим наказания виновных, хотим клятвы, что подобное больше никогда не случится во Вроцлаве, который является нашим домом,

– отметили организаторы.

О смерти украинца в ​​Польше