У польському Коросно відкрили безкоштовний магазин для українців

По всій Польщі з'являються пункти допомоги біженцям з України. На цей раз відкрився безкоштовний магазин у невеличкому містечку Коросно.

Так, за підтримки фонду "Велике серце" (Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci) у Коросно, що недалеко від польсько-українського кордону, з'явився ще один пункт допомоги українцям.

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У цьому магазині громадяни України можуть безкоштовно взяти одяг для дітей та молоді, а також речі першої потреби.



Розташований магазин за адресою: вулиця Колєйова, 1 (Kolejowa, 1). До слова, там шукають волонтерів на постійну роботу.



Безкоштовний магазин для українців у Корсно / фото facebook

Що відомо про фонд "Велике серце"

Фонд "Велике серце" був створений для підтримки сімей та прийомних дітей. Своєю діяльністю Фонд прагне допомогти та підтримати сім’ю, не зважаючи ні на що. Працівники спрямовують свої сили на вирішення непростих ситуацій у сім'ї, які пов'язані з травмами усиновлених, з проблемами звернення до спеціалістів (лікарів, психологів, вихователів, терапевтів), з різними іншими проблемами прийомних сімей.

Кожна сім'я важлива. Кожна дитина має право на щасливе дитинство. Кожна дитина має право на сім'ю.