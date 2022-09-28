У польському Білостоці назвали перехрестя на честь України

Поляки продовжують виражати свою підтримку українському народові різними способами. Відтак, у ще одному північному місті Польщі перейменували вулицю на честь України.

Польський Білосток висловив солідарність Україні

Білостоцькі радники вирішили, що в місті повинна бути вулиця, названа на честь України. Депутати одноголосно проголосували за це рішення.

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Так, у польському Білостоці з'явилося кругове перехрестя Вільної України. Розташована розв’язка на межі житлових масивів Бачечки та Старосельце.

В обґрунтуванні цього проєкт було зазначено, що привласнення такої назви є жестом солідарності з українським народом.

Нагадаємо, що це не єдиний схожий проєкт. Раніше влада Ґданська вшанувала українське місто, яке мужньо тримало оборону, тож там з'явився Сквер героїчного Маріуполя.



Кругове перехрестя Вільної України у Білостоці / przelom