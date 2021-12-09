Польський водій автобуса захистив школярку від нав'язливого пасажира

У Варшаві нав'язливий знайомець підсів до 12-річної школярки в автобусі. Дівчинка дуже перелякалася, але на допомогу їй прийшов водій.

Інцидент трапився у п'ятницю, 3 грудня, в автобусі №192. Пізніше про нього публічно розповіли на офіційному порталі польської столиці.

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Водій захистив та заспокоїв дитину

Дівчинка-підліток зранку сіла в автобус та їхала у напрямку району Кабати. У транспорті було багато вільних місць. Втім, на одній із зупинок до школярки підсів незнайомий чоловік. Як пишуть ЗМІ, його поведінка була нав'язливою й налякала дитину. Водів побачив, що відбувається щось підозріле й вирішив втрутитися. Він зупинив автобус та зробив зауваження пасажиру.

Після цього така ж неприємна ситуація повторилася вже з іншою пасажиркою автобуса, дорослою. Тоді водію довелося втрутився знову. Крім цього, він знову поспілкувався з 12-річною пасажиркою та заспокоїв її. Чоловік пояснив, де краще сідати у транспорті, аби почуватися у безпеці.

Як вчинок коментує мати школярки та сам водій

Місто дізналося про цей випадки завдяки матері школярки. Коли дівчинка розповіла їй про те, що сталося, жінка вирішила подякувати водію за небайдужість й написала листа у Варшавське управління транспорту.

У мене самого є донька такого ж віку. Тому це природно, що я втрутився,

– так про свій вчинок висловився водій автобуса.

Зазначимо, що мати дівчинки також розповіла про цю ситуацію у фейсбук-групі для жителів Урсинова – варшавського району, в якому проживає їхня сім'я. Вчинок водія пози оцінили багато людей.