Инцидент произошел в пятницу, 3 декабря, в автобусе №192. Позже о нем публично рассказали на официальном портале польской столицы.

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Водитель защитил и успокоил ребенка

Девочка-подросток с утра села в автобус и ехала в направлении района Кабаты. В транспорте было много свободных мест. Впрочем, на одной из остановок к школьнице подсел незнакомый мужчина. Его поведение было навязчивым и испугало ребенка. Водитель увидел, что происходит что-то подозрительное и решил вмешаться. Он остановил автобус и сделал замечание пассажиру.

После этого столь же неприятная ситуация повторилась уже с другой пассажиркой автобуса, взрослой. Тогда водителю пришлось вмешаться снова. Кроме того, он снова пообщался с 12-летней пассажиркой и успокоил ее. Мужчина объяснил, где лучше садиться в транспорте, чтобы чувствовать себя в безопасности.

Как все комментирует мать школьницы и сам водитель

Город узнал об этих случаях благодаря матери школьницы. Когда девочка рассказала ей о случившемся, женщина решила поблагодарить водителя за неравнодушие и написала письмо в Варшавское управление транспорта.

У меня самого есть дочь такого же возраста. Поэтому это естественно, что я вмешался,

– так о своем поступке высказался водитель автобуса.

Отметим, что мать девочки рассказала об этой ситуации в фейсбук-группе для жителей Урсинова – варшавского района, в котором проживает их семья. Поступок водителя положительно оценили многие.