Польський священник отримав рік виправних робіт за образу українців: обурливе відео

Суд Вроцлава оголосив вирок у справі колишнього католицького священника Яцека Медляра. Служителя засудили до 1 року виправних робіт за звинуваченням у публічному розпалюванні релігійної та етнічної ненависті.

На День Незалежності Польщі, 11 листопада 2017 року, у Вроцлаві відбувся так званий "Марш патріотів". Тоді Медляр виступив на спеціально встановленій сцені, де під виглядом призову до патріотизму образив відразу два народи – українців та євреїв.

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Як священник образив українців

Священник публічно вигукував вислови, покликані вселити полякам презирство і ненависть до євреїв та українців, приписуючи народам агресію, закликав учасників маршу до війни проти представників згаданих етносів. Зокрема, Медляр підбурював натовп повторювати гасло "Польща – антибандерівська!".

Виступ священника на "Марші героїв" у 2017 році: дивіться відео

Свою вину чоловік визнавати відмовився. Згідно з польським законодавством, максимальне покарання за розпалювання ненависті – позбавлення волі терміном до 2 років.

Польський суд вирішив не карати священника максимально жорстким рішенням – Яцека Медляра засудили до 1 року обмеження волі 13 вересня 2021 року, таки визнавши чоловіка винним.

Тепер колишній представник польського духовенства, замість церковних служб, протягом року відбуватиме виправні роботи – по 30 годин на місяць. Крім цього, священнику виписали штраф у розмірі 180 злотих.