В елітному житловому комплексі Złota 44, який розташований в центрі Варшави, продали останню квартиру, яку можна було придбати у забудовника. Разом з тим, вона стала найдорожчою на польському ринку нерухомості.

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Новий власник апартаментів Рафал Заорський, який є молодим інвестором, заплатив 23 мільйони злотих (майже 156 мільйонів гривень), аби поселитися в одному з найвідоміших варшавських хмарочосів.

Що відомо про найдорожчу квартиру в Польщі

Помешкання площею 480 квадратних метрів займає цілий поверх будівлі. Крім шаленої площі, Рафал Заорський також отримує доступ до спільних вигод в житловому комплексі. Так, власник може користуватися терасою з джакузі, басейном, сауною, лазнею, кінозалом із симулятором гри в гольф, тренажерним та масажним залами, а також конференц-залом. А ще власник купив місце у льоху для витримки вин.

Хмарочос Złota 44 спроєктував відомий американський архітектор Даніель Лібескінд разом із лондонською студією Woods Bagot. Висота будівлі – 192 метри. На 54 поверхах хмарочоса розташовано 287 квартир, їхня загальна площа становить понад 77 тисяч квадратних метрів.

Як виглядають придбані апартаменти



Фото: Warszawa.Wyborcza



Фото: Warszawa.Wyborcza



Фото: Warszawa.Wyborcza



Фото: Warszawa.Wyborcza



Фото: Warszawa.Wyborcza