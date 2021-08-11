Цей оригінальний фургон є своєрідною відповіддю на гомофобну та протиабортну політику. На початку липня радники польської столиці заборонили рух таких автобусів по Варшаві. Але це рішення згодом оскаржив воєвода Костянтин Радзівіл.

Цікаво Про силу бумеранга: як українка прославилася, допомагаючи тисячам емігранткам у Польщі

Що відомо про нетиповий автобус

Педофіли найчастіше нишпорять в церквах і в традиційних сім'ях,

– такий надпис матиме фургон.

Божена Пшілуска з Жіночого страйку пояснює, що це не просто провокативна фраза. Вона стверджує, що це висновки Державної комісії з педофілії.

Звіт з такою інформацією був оприлюднений в кінці минулого місяця. У ньому йдеться про те, що понад 35% педофілів є членами сім'ї своїх жертв, а 30% розбещувачів неповнолітніх – священнослужителі.

На фургоні не буде фотографій. Його рух не супроводжуватиметься звуками. Цим він істотно відрізнятиметься, наприклад, від автобусів, які курсують проти абортів.

Транспортний засіб появиться на вулицях Варшави 10 серпня. Божена Пшілуска не виключає, що згодом він курсуватиме і в інших містах Польщі.