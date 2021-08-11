Этот оригинальный фургон является своеобразным ответом на гомофобную и противоабортную политику. В начале июля советники польской столице запретили движение таких автобусов по Варшаве. Но это решение обжаловал воевода Константин Радзивил.

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Что известно о нетипичном автобусе

Педофилы чаще рыщут в церквях и в традиционных семьях,

– такая надпись будет на фургоне.

Божена Пшилуска из Женской забастовки объясняет, что это не просто провокационная фраза. Она утверждает, что это выводы Государственной комиссии по педофилии.

Отчет с такой информацией был обнародован в конце прошлого месяца. В нем говорится о том, что более 35% педофилов являются членами семьи своих жертв, а 30% растлителей несовершеннолетних – священнослужители.

На фургоне не будет фотографий. Его движение не будет сопровождаться звуками. Этим он существенно будет отличаться, например, от автобусов, которые курсируют против абортов.