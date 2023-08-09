Ryanair скасовує рейси із польського аеропорту на вересень: що трапилося

Європейський лоукостер змушений анулювати близько 140 вечірніх та нічних рейсів у вересні. В цей час у польському аеропорту Варшава-Модлін будуть міняти освітлення на злітній смузі.

Труднощі з пізніми рейсами чекають на аеропорт у Модліні в середині вересня. Через заміну освітлення летовище буде закрите для пасажирів з вечора до ранку.

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Скасування пізніх рейсів

Аеропорт Модлін дуже популярний, адже тут базуються найбільші європейські лоукостери. Однак невдовзі пасажирам доведеться перевірити свої рейси, адже в середині вересня аеропорт будуть закривати на ніч.

Томаш Шимчак, директор аеропорту Модлін, розповів, що освітлення на злітно-посадковій смузі будуть заміняти щоночі з 11 по 21 вересня. У цей період з 20:00 до 5:30 ранку аеропорт не буде приймати пасажирів.

Через це компанія Ryanair була змушена скасувати близько 140 рейсів. До списку скасованих потрапили рейси до: Будапешта (Угорщина), Катанії (Сицилія), Стокгольма (Швеція), Парижа (Франція), Лісабона (Португалія) та Гельсінкі (Фінляндія). Також постраждають пасажири, які подорожують з/до Дубліна (Ірландія), Задара (Хорватія), Мадрида (Іспанія), Манчестера (Велика Британія) та Ейндховена (Нідерланди).

Про майбутні ремонтні роботи в Модліні було відомо вже давно, але тепер нарешті підтвердились дати. Тому Ryanair вже розсилає пасажирам інформацію про скасування деяких вечірніх та нічних вильотів.

Аеропорт Шопена у Варшаві можуть закрити

Якщо ви маєте рейси на дати з 11 до 21 вересня з Варшави, перевірте вашу пошту або додаток Ryanair.

Варшавський аеропорт Шопена можуть в майбутньому закрити для цивільних польотів. Це єдиний аеропорт, який знаходиться прямо у столиці Польщі, а не за містом.

Після запуску нового гігантського аеропорту під назвою "Центральний комунікаційний порт" (CPK), основні рейси переведуть з аеропорту Шопена туди. Так зазначено в авіаційній стратегії Польщі. Конкретного рішення про закриття варшавського аеропорту поки немає. Але у документі зазначено, що на CPK переведуть основний комерційний трафік з Шопена. Де-факто це дорівнює закриттю столичного летовища.

Шопен – це єдиний аеропорт у межах столиці Польщі. Щороку він приймає близько 14 мільйонів пасажирів. Інші летовища – Модлін та Радом – не можуть досягти такого результату. Майбутнє аеропорту Шопена має вирішитись найближчим часом.