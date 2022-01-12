У польських магазинах можна буде отримати гроші за повернення пластикових пляшок

Вже з 2024 року у Польщі має запрацювати система повернення пляшок в обмін на гроші. Вона вже активно використовується в інших європейських країнах.

Про подробиці системи розповів Філіп Піотровскі з асоціації Zero Waste, яка бере участь у переговорах із Міністерством клімату.

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У чому сенс нової системи

Її назва – депозитна (заставна) система. Це один із найефективніших методів підвищення рівня перероблення пластику у світі. Сенс у тому, що до ціни кожного напою в тарі додається заставна вартість, яку можна повернути, здавши упаковку в спеціальний автомат.

Піотровскі повідомив, що наразі робота над проєктом триває. Поки що відомі лише загальні риси, але вже точно можна сказати, що повернути можна буде лише пластикові та скляні пляшки. Це дуже дивно, адже у всіх 18 країнах Європи, в яких діє така система, можна здавати і бляшані банки.

Як це працюватиме

Здавати тару можна буде у спеціальних автоматах у великих магазинах (від 300 квадратних метрів). За здану тару видаватиметься "купон" на суму, яку можна буде відняти від ваших майбутніх покупок. Асоціація Zero Waste припускає, що закон у Польщі ухвалять до середини наступного року, а діяти вона розпочне у 2024 році.



У польських магазинах можна буде отримати гроші за повернення пляшок / Фото CNN

Досвід інших країн

Подібна система вже багато років діє у Німеччині – там використані пляшки можна здати у спеціальні автомати без чека покупки. За впровадження системи (виробництва та встановлення автоматів) мають заплатити основні виробники одноразових упаковок.

Також перероблення банок, скляних пляшок та ПЕТ-пляшок активно поширене у Скандинавії, Німеччині та Литві. Там ця система працює доволі давно.