Раніше уряд планував дозволити проведення культурних та мистецьких подій з 29 травня. Але вирішив погодити відкриття закладів культури на тиждень раніше, за умови збереженням санітарних вимог.

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Як працюватимуть заклади культури

Слід звернути увагу на те, що заповненими можуть бути лише 50% від передбачених для відвідувачів сидячих місць.

Якщо ж у приміщенні відсутні стаціонарні крісла, то між гостями має бути збережена безпечна відстань у 1,5 метра. Відповідно, заклад культури може запросити таку кількість відвідувачів, яка дозволить забезпечити цю дистанцію.

Обов'язковим залишається і головне карантинне правило щодо носіння захисних масок всередині приміщень.

Також відвідувачам закладів культури під час подій не можна вживати їжу та напої. Отже, буфети у театрах не працюватимуть, і кіносеанси відбуватимуться без попкорну.

Польща послаблює карантин на тлі зниження кількості інфікувань коронавірусом та через активну вакцинацію населення. Щеплення від COVID-19 повністю зробити вже 13,8% жителів країни.

Заклади культури у Польщі відновили роботу, але вживати їжу та напої під час подій поки заборонено / Фото Unsplash