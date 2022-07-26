Так, просмотр польских фильмов или сериалов поможет не только повысить уровень владения языком, но и лучше узнать особенности быта в Польше. Сохраняйте подборку, которая поможет легче и быстрее адаптироваться в соседней стране.

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3 интересных сериала для изучения польского языка

Девушки со Львова (Dziewczyny ze Lwowa)

Жанр: комедия, драма

Год: 2015

Сериал рассказывает истории четырех украинок: Ульяны, Полины, Оли и Светланы. Девушки приехали из Украины в Варшаву в поисках лучшей судьбы. Каждая из героинь начинает свою карьеру в Польше, работая ниже своей квалификации или опыта. Но скоро их жизнь резко изменится. В польской столице они влюбляются, находят новых друзей и вместе преодолевают препятствия.



Кадр из сериала Dziewczyny ze Lwowa / Фото polonia

Семейка.pl (Rodzinka.pl)

Жанр: комедия

Год: 2011 – 2020

Ситком идеально подойдет тем, кто только начинает учить польский язык. В центре сюжета – история жизни семьи Боских – мать, отца и троих сыновей, проживающих в Варшаве. Перипетии в большинстве своем развиваются вокруг проблем детей в школе. Сериал снят в легком комедийном ключе, поэтому от него можно получить не только пользу, но и удовольствие.



Фото из сериала Rodzinka.pl / Фото imdb

Не замужем (Singielka)

Жанр: бытовой, комедия

Год: 2015 – 2016

Главная героиня – 32-летняя Эля, до сих пор не встретившая свою любовь. Однако девушка совсем не беспокоится по этому поводу, в отличие от ее родителей, давящих на дочь. Эли постоянно удается противиться давлению, но когда ее младшая сестра объявляет о свадьбе, решает, что пора и ей устроить личную жизнь. Героиня ставит перед собой задачу: обрести настоящую любовь к свадьбе сестры. И на это у нее всего 274 дня.