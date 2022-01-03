Польські фільми для святкового настрою: тематична добірка

Різдвяно-новорічний період супроводжується збільшеною кількістю вихідних днів. Кращої нагоди для перегляду атмосферних фільмів годі шукати.

Завдяки добірці фільмів польською мовою можна удосконалювати знання іноземної. Перегляд кінострічок також дозволить глибше пізнати та зрозуміти культуру іншої країни.

Актуально Миттєво надіслати кошти до свят рідним з-за кордону: як це стало можливим

Добірка польських фільмів до зимових свят

"Листи до М"

"Листи до М" – це польська романтична кінокомедія, яка вважається класикою святкового кіно. Історія складається з чотирьох частин, тому перегляд можна розтягнути на довго. Пригоди розгортаються у Варшаві. За сюжетом, персонажі фільму у передріздвяний період відчувають себе ще більш самотніми, ніж зазвичай. Але якось у їхні життя приходять грандіозні зміни.

Трейлер фільму "Листи до М": дивіться відео

"Тиха ніч"

"Тиха ніч" – це чи не найзворушливіший польський фільм про Різдво. Стрічка зобразила реалістичну картину польської провінції. Фільм отримав багато нагород, зокрема в категорії "Золотий Лев". У ньому головний герой Адам, повертаючись до рідного дому на Різдво із Заходу, стикнувся з важким минулим – своїм та його рідних. Його чекають випробування та нові відкриття.

Трейлер фільму "Тиха ніч": дивіться відео

"Незнана різдвяна історія"

Цей польський фільм створений за мотивами відомого оповідання Чарльза Дікенса. За сюжетом, дитячий будинок, яким керує сестра Гортензія, під загрозою ліквідації. Все через місцевого бізнесмена Скрудзяка, який купує територію будинку, аби побудувати на його місці заправку та магазин. Однак, святковий період сповнений чудес. Тож є шанси, що негативний персонаж подобрішає та змінить свої погляди на життя.

Трейлер фільму "Незнана різдвяна історія": дивіться відео

"Ніч Святого Миколая"

Вперше жителі Польщі побачили цей фільм у 2000 році. У ньому йдеться про двох в'язнів, які покидають стіни в'язниці на один день, щоб роздати святкові подарунки дітям з дитячого будинку. Однак, з подарунками трапляється казус. Тож героїв чекають неабиякі пригоди, аби його владнати.

Трейлер фільму "Ніч Святого Миколая": дивіться відео

"Ганя"

У фільмі розповідається про молоду пару, яка на Різдво забирає з дитячого будинку хлопчика. Дитина отримує сім'ю, а пара стає ще щасливішою та міцнішою.

Трейлер фільму "Ганя": дивіться відео

"Жовтий шарф"

За жанром фільм є драмою. У центрі подій – образ бізнесмен, який страждає від алкогольної залежності. Напередодні свят тяга до випивки лише посилюється. Але на Різдво мати дарує чоловікові жовтий шарф. Це талісман, покликаний стимулювати силу волі, берегти головного героя від чергової чарки та допомогти йому пізнати смак щастя без шкідливих стимулів.

Трейлер фільму "Жовтий шарф": дивіться відео

"Планета одинаків 2"

Стосунки Ані та Томека переживають кризу. Дівчина мріє про сім'ю, а у її партнера поки геть інші життєві пріоритети. Раптово напередодні свят у головну героїню закохується мільйонер. Чи буде дівчина щасливою з нового року? І якщо так, то з ким? Фільм буде особливо цікаво переглянути закоханим парам.

Трейлер фільму "Планета одинаків 2": дивіться відео

"Кохання є всім"

Ще одна романтична історія кохання. Все починається напередодні Різдва. Героїня фільму, яка ніколи не любила футбол, починає стосунки з найкращим польським футболістом. Чи вийде щось серйозне з поєднання різних людей – покаже час.

Трейлер фільму "Кохання є всім": дивіться відео

"Це має бути кохання"

Невимушена святкова комедія про чоловічо-жіночі проблеми з поглядів чотирьох жінок різного темпераменту. Героїнь об'єднують не лише родинні зв'язки, а передусім дружба та розуміння одна одної.

Трейлер фільму "Це має бути кохання": дивіться відео

"Давід та Ельфи"

Казкова історія про ельфа, який прагне повернути людям віру в магію Різдва. Добра й зворушлива кінострічка просто ідеально підійде для перегляду з дітьми.

Трейлер фільму "Давід та Ельфи": дивіться відео