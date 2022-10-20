Українці-фрилансери отримають безплатний доступ до спеціальної платформи у Польщі

20 жовтня 2022 , 16:22
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Джерело:

Useme

Українці закордоном постійно шукають роботу. Нерідко вони працюють на фрилансі.

Польська фриланс-платформа дає українцям безплатний доступ

Так, у Польщі для них зробили користування фриланс-платформою Useme.com безкоштовним. Така можливість буде до кінця 2022 року.

Довідка: Useme – це платформа, яка поєднує фрилансерів з потенційними замовниками. Useme вирішує всі юридичні та податкові питання замість фрилансера і замовника, а також дозволяє виставляти рахунки іноземним субпідрядникам. Оплата за виконане завдання надходить після схвалення клієнтом прямо на банківський рахунок виконавця.

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Замовлення стосуються не тільки галузі IT, дизайну або ведення профілів у соцмережах, тут ви можете знайти навіть оголошення що стосуються художнього макіяжу або випічки торта,
– коментує Пшемислав Глосний, генеральний директор Useme.

Там можуть знайти роботу:

  • копірайтери;
  • дизайнери;
  • айтівці;
  • кондитери;
  • візажисти;
  • SEO-менеджери;
  • фотографи;
  • та будь-які інші спеціалісти, що можуть надавати послуги на фрилансі.

Як працює Useme

Щоб працювати на платформі, не потрібно реєструвати свій бізнес. Useme укладає з фрилансером онлайн-контракт на роботу (umowa o dzieło/договір підряду), а замовник виставляє йому рахунок.

Так, потрібно створити обліковий запис і знайти замовлення зі своєї галузі. На платформі є категорія "Інші", що дозволяє розрахуватись за виконання замовлень з інших сфер діяльності. Коли знайдете замовлення, запропонуйте замовнику свою роботу та очікуйте зворотного зв'язку. До слова, платформа Useme захищає права кожного фрилансера як виконавця – поки замовник не заплатить, він не отримає готову роботу.

Слід зауважити, якщо фрилансер-іноземець раніше сплачував податки в Польщі, то він повинен надати платформі Useme дозвіл на роботу. При цьому, якщо сплачує податки в Україні, то достатньо надати персональні дані і податковий номер.

Useme доступний у двох мовних версіях – польській та англійській, а зі службою підтримки можна поспілкуватись також російською мовою.

Автор: Марта Касіянчук