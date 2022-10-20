Українці-фрилансери отримають безплатний доступ до спеціальної платформи у Польщі

Українці закордоном постійно шукають роботу. Нерідко вони працюють на фрилансі.

Польська фриланс-платформа дає українцям безплатний доступ

Так, у Польщі для них зробили користування фриланс-платформою Useme.com безкоштовним. Така можливість буде до кінця 2022 року.

Useme – це платформа, яка поєднує фрилансерів з потенційними замовниками. Useme вирішує всі юридичні та податкові питання замість фрилансера і замовника, а також дозволяє виставляти рахунки іноземним субпідрядникам. Оплата за виконане завдання надходить після схвалення клієнтом прямо на банківський рахунок виконавця.

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