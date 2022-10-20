Замовлення стосуються не тільки галузі IT, дизайну або ведення профілів у соцмережах, тут ви можете знайти навіть оголошення що стосуються художнього макіяжу або випічки торта,

– коментує Пшемислав Глосний, генеральний директор Useme.

Як працює Useme

Щоб працювати на платформі, не потрібно реєструвати свій бізнес. Useme укладає з фрилансером онлайн-контракт на роботу (umowa o dzieło/договір підряду), а замовник виставляє йому рахунок.

Так, потрібно створити обліковий запис і знайти замовлення зі своєї галузі. На платформі є категорія "Інші", що дозволяє розрахуватись за виконання замовлень з інших сфер діяльності. Коли знайдете замовлення, запропонуйте замовнику свою роботу та очікуйте зворотного зв'язку. До слова, платформа Useme захищає права кожного фрилансера як виконавця – поки замовник не заплатить, він не отримає готову роботу.

Слід зауважити, якщо фрилансер-іноземець раніше сплачував податки в Польщі, то він повинен надати платформі Useme дозвіл на роботу. При цьому, якщо сплачує податки в Україні, то достатньо надати персональні дані і податковий номер.

Useme доступний у двох мовних версіях – польській та англійській, а зі службою підтримки можна поспілкуватись також російською мовою.