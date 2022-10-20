Польська фриланс-платформа дає українцям безплатний доступ
Так, у Польщі для них зробили користування фриланс-платформою Useme.com безкоштовним. Така можливість буде до кінця 2022 року.
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Замовлення стосуються не тільки галузі IT, дизайну або ведення профілів у соцмережах, тут ви можете знайти навіть оголошення що стосуються художнього макіяжу або випічки торта,
– коментує Пшемислав Глосний, генеральний директор Useme.
Там можуть знайти роботу:
- копірайтери;
- дизайнери;
- айтівці;
- кондитери;
- візажисти;
- SEO-менеджери;
- фотографи;
- та будь-які інші спеціалісти, що можуть надавати послуги на фрилансі.
Як працює Useme
Щоб працювати на платформі, не потрібно реєструвати свій бізнес. Useme укладає з фрилансером онлайн-контракт на роботу (umowa o dzieło/договір підряду), а замовник виставляє йому рахунок.
Так, потрібно створити обліковий запис і знайти замовлення зі своєї галузі. На платформі є категорія "Інші", що дозволяє розрахуватись за виконання замовлень з інших сфер діяльності. Коли знайдете замовлення, запропонуйте замовнику свою роботу та очікуйте зворотного зв'язку. До слова, платформа Useme захищає права кожного фрилансера як виконавця – поки замовник не заплатить, він не отримає готову роботу.
Слід зауважити, якщо фрилансер-іноземець раніше сплачував податки в Польщі, то він повинен надати платформі Useme дозвіл на роботу. При цьому, якщо сплачує податки в Україні, то достатньо надати персональні дані і податковий номер.
Useme доступний у двох мовних версіях – польській та англійській, а зі службою підтримки можна поспілкуватись також російською мовою.