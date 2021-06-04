У Польщі зменшується рівень безробіття

Статистична служба Європейського Союзу (Євростат) оприлюднила офіційні дані про рівень безробіття в Польщі за підсумками травня місяця. Порівняння з попереднім періодом показало, що число безробітних у Польщі зменшилося на 10 тисяч осіб.

Таку тенденцію європейські аналітики пов'язують з відновленням сезонних робіт. Зараз багато сільськогосподарських підприємств працевлаштували людей для збору урожаю.

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Який рівень безробіття у Польщі

Показник рівня безробіття у країні в травні 2021 року склав 3,1%. За даними відомств, це 524 тисячі осіб.

Для порівняння, у квітні цього року число безробітних дорівнювало 534 тисячі осіб. Це 3,15% від загальної кількості жителів країни.

Окрім того, Євростат також повідомив про ситуацію з безробіттям у ЄС. Так, в травні поточного року 8% європейців були непрацевлаштованими. У квітні безробітних в Європі було 8,1%.

Отже, загалом у країнах ЄС спостерігається зменшення рівня безробіття. Хоч ці цифри поки що є незначними, але зважаючи на те, що більша кількість сезонних робіт припадає на літо, вони мають всі шанси збільшитися у найближчі місяці.

Нагадаємо, що станом на кінець минулого року у Польщі було зареєстровано 532,5 тисячі українців, які є офіційно працевлаштованими у Польщі. При цьому ці цифри можуть бути й більшими, оскільки чимало українців працюють за короткостроковими договорами на виконання певного виду роботи, які не передбачають соціального страхування.

Сезонні роботи вплинули на те, що число безробітних у Польщі зменшилося / Фото Pexels