Такую тенденцию европейские аналитики связывают с восстановлением сезонных работ. Сейчас многие сельскохозяйственные предприятия трудоустроили людей для сбора урожая.
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Какой уровень безработицы в Польше
Показатель уровня безработицы в стране в мае 2021 года составил 3,1%. По данным ведомств, это 524 тысячи человек.
Для сравнения, в апреле этого года число безработных составляло 534 тысячи человек. Это 3,15% от общего количества жителей страны.
Кроме того, Евростат также сообщил о ситуации с безработицей в ЕС. Так, в мае текущего года 8% европейцев были нетрудоустроенными. В апреле безработных в Европе было 8,1%.
Итак, в целом в странах ЕС наблюдается уменьшение уровня безработицы. Хотя эти цифры пока незначительны, но ввиду того, что большее количество сезонных работ приходится на лето, у них есть все шансы увеличиться в ближайшие месяцы.
Сезонные работы повлияли на то, что число безработных в Польше уменьшилось / Фото Pexels