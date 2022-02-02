У Польщі жінка вперто відмовлялася носити маску: їй виписали чималий штраф

Польський суд покарав громадянку, яка відмовлялася одягати захисну маску в громадських місцях. Жінку зобов'язали заплатити 1,5 тисячі злотих штрафу.

Інцидент стався у польському місті Бранево, що у Вармінсько-Мазурському воєводстві. Ця історія тягнулася ще з осені 2021 року.

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Справа дійшла до суду

Як розповіли поліцейські, на початку листопада в одному з магазинів міста вони помітили жінку без захисної маски. Жінці виписали штраф, але та відмовилася йому приймати, скориставшись своїм законним правом.

Тож правоохоронці почали готувати справу до передачі на розгляд суду. Порушницю викликали на допит. Втім, вона не дотримувалася правил й у відділенні поліції – прийшла туди також без маски.

Згідно з рішенням суду, така впертість обійдеться громадянці країни їй у 1 500 тисячі злотих – це близько 10 500 гривень.

Зазначимо, що 1 000 злотих – це штраф за відсутність захисної маски під час покупок у магазині, а ще 500 – за аналогічне порушення вже у відділку.

Правоохоронці закликали дотримуватися обмежень

У поліції Вармінсько-Мазурського воєводства закликали дотримуватися правил, запроваджених через пандемію коронавірусу, й дбати про здоров'я – своє та близьких. "Тільки від нас залежить, як довго залишатимуться в силі обмеження, пов'язані з COVID-19", – підкреслили там.

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Джерело: РНБО

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