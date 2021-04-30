Удавав словака заради сотні посудомийок: у Польщі затримали креативного шахрая з України

Ще одного українця спіймали на скоєнні злочину у Польщі. У місті Радомсько Лодзького воєводства 28-річний чоловік намагався обманом заволодіти великою партією посудомийних машин. За спробу шахрайства йому тепер загрожує в'язниця.

Українця затримали й заарештували за рішенням суду. Прокуратура не виключає, що будуть нові арешти через цей інцидент, оскільки є підозри, що українець міг мати співучасників злочину.

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Як все було

Обвинувачений заїхав вантажівкою на територію польського заводу, де йому завантажили 120 посудомийних машин. Техніка начебто мала потім поїхати до Німеччини. Потрапити на об'єкт чоловік зміг на підставі підроблених транспортних та особистих документів. Українець удавав із себе громадянина Словаччини, хоча при собі мав документи на різні імена, видані у різних країнах.

Поліцію викликав працівник складу. Поки вантажився товар, той довідався, що посудомийні машини на суму 109 тисяч злотих (801,15 тисячі гривень) намагаються вивезти невідомі під виглядом фірми, яка постійно співпрацює з заводом.

Правоохоронці також підозрюють, що це не перший злочин, скоєний затриманим українцем. Інші деталі наразі з'ясовують.