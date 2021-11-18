Допомога багатодітним сім'ям є важливим елементом просімейної політики польського уряду. Таким чином у країні роблять кроки до подолання демографічних проблем.

Зміни стосуються тих сімей, де виховують 4 і більше дітей. Так, родини, дохід яких є меншим за 85 528 злотих (близько 551 655 гривень) не будуть сплачувати прибутковий податок (ПДФО).

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Детальніше про податкові пільги для багатодітних сімей

У Польщі діють декілька державних програм, спрямованих підтримувати багатодітні родини. Так, позитивні відгуки має урядова програма Rodzina 500+ ("Сім'я 500+"), згідно з якою в Польщі виплачують щомісяця 500 злотих (приблизно 3 225 гривень) на дитину як польським батькам, так і іноземцям.

Тепер у рамках "Польського ладу" уряд Польщі запроваджує PIT-0 (нульову податкову ставку) для сімей, які виховують від 4 дітей. Завдяки цьому переважна більшість багатодітних батьків отримають право не платити ПДФО.

За попередніми підрахунками, нововведення дозволить заощаджувати багатодітним батькам близько 335 мільйонів злотих на рік.

У Польщі запровадять нові податкові пільги для багатодітних сімей / Фото inPoland