У квітні показник інфляції становив 4,3%, тобто на 0,5% менше. До тепер рекордним за останнє десятиліття був березень 2020 року, на початку пандемії COVID-19, з рівнем 4,7%.

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На що це впливає

За даними Центрального статистичного управління Польщі, ціни на продукти харчування та безалкогольні напої у травні зросли на 1,7%. Найбільше підвищення вартості зафіксовано на енергоносії (4,4%) та паливо для транспортних засобів – 33%.

Довідка. Інфляція – це процес тривалого зростання загального рівня цін, що відображає зниження купівельної спроможності грошової одиниці.

Економічні експерти наполягають, що така динаміка спричинена передусім світовими тенденціями підвищення цін на ринку нафти. Згідно з їхніми прогнозами, у червні рівень загальної інфляції поступово знижуватиметься, і має досягти близько 4,5%.

Додамо, що Центральний банк Польщі у березні цього року заявляв про втримання показника у межах середнього рівня 3,1%. До такого результату, за даними експертів, країна зможе повернутись лише наприкінці 2021 року, разом зі зниженням цін на нафту.

Рівень інфляції зменшиться разом зі зниженням цін на нафту / Фото Pixabay