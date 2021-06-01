В апреле показатель инфляции составил 4,3%, то есть на 0,5% меньше. До сих пор рекордным за последнее десятилетие был март 2020 года, в начале пандемии COVID-19, с уровнем 4,7%.
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На что это влияет
По данным Центрального статистического управления Польши, цены на продукты питания и безалкогольные напитки в мае выросли на 1,7%. Наибольшее повышение стоимости зафиксировано на энергоносители (4,4%) и топливо для транспортных средств – 33%.
Экономические эксперты настаивают, что такая динамика вызвана прежде всего мировыми тенденциями повышения цен на рынке нефти. Согласно их прогнозам, в июне уровень общей инфляции будет постепенно снижаться, и должен достичь около 4,5%.
Добавим, что Центральный банк Польши в марте этого года заявлял об удержании показателя в пределах среднего уровня 3,1%. К такому результату, по данным экспертов, страна сможет вернуться только в конце 2021 года, вместе со снижением цен на нефть.
Уровень инфляции уменьшится вместе со снижением цен на нефть / Фото Pixabay