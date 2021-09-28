У Польщі задоволені лікарями з України, але додають, що наймати мігрантів – не найкраще рішення

Лікарні Свентокшиського воєводства залюбки наймають на роботу іноземців зі Сходу. Так, з кінця минулого року понад 30 лікарів з України та Білорусі знайшли роботу в медичних закладах області. Директори клінік відзначають, що українці здатні працювати сумлінно та мають значний досвід.

Зараз Польща відчуває суттєвий брак кадрів, особливо у медичній сфері. Заповнення вакансій іноземцями покращує ситуацію, але не розв'язує проблему повністю, зазначають у країні.

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Я дуже задоволений їх роботою. Знання лікарів великі, у них великий досвід,

– відгукується про трудових мігрантів Гжегож Ласака, директор районної лікарні в Буско-Здруй.

У клініці Буско-Здруй працюють шість лікарів і одна медсестра з-за східного кордону. На цій кількості медичний заклад зупинятися не збирається. Тому скоро до штату приєднаються ще кілька іноземців.

Катаржина Офман, прессекретар лікарні в Стараховіцах, також говорить про велике значення іноземців для польських медзакладів. Жінка розповідає, що у її лікарні працюють 18 лікарів з Білорусі та України. Це хірурги, педіатри, анестезіологи, лікар загального профілю і лікар швидкої медичної допомоги. 12 медиків вже отримали право займатися лікарською практикою в Польщі, решта зараз проходять цю процедуру.

Представники лікарень підкреслюють, що лікарі-іноземці мають хорошу репутацію як серед пацієнтів, так і серед медичного персоналу.

Трудові мігранти не вирішать проблему

Попри те, що роботою емігрантів, зокрема українців, поляки задоволені, керівники великих медичних закладів вважають, що наймання іноземців не є оптимальним виходом, особливо для невеликих населених пунктів. Є багато організаційних моментів, які діють не на користь сфері охорони здоров'я. Наприклад, у сусідніх лікарнях дублюються одні й ті ж відділення. Також є багато питань щодо заробітної плати.

На думку Гжегожа Ласака, поки Польща не буде раціонально управляти наявними у неї людськими ресурсами, доти керівництво лікарень буде втрачати фахівців з Польщі та наймати на їхні місця лікарів з-за кордону.