Троє на одного: у Польщі заарештували українців за агресивну поведінку

Ситуація сталася у місті Радомсько, на приватній території, де жили іноземці. Троє українців жорстоко побили свого земляка, бо той насмілився зробити їм зауваження.

Інцидент трапився у ніч з 15 на 16 серпня. Нападників заарештували 16 серпня.

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Що трапилася

У ніч події черговий поліцейський отримав інформацію про сутичку, в результаті якої одного побитого чоловіка доставили до лікарні.

Потерпілому довелося робити термінову операцію, оскільки нанесені травми загрожували його життю.

Правоохоронці швидко знайшли винних у злочині. Ними виявилися троє українців віком 26, 31 та 33 роки.

Згідно з повідомленнями слідчих, чоловікам не сподобалося, що сусід зробив їм зауваження через надто голосну музику. Українці напали на жертву, повалили на землю і ледь не до смерті побили людину ногами. Найбільше ударів було нанесено у живіт та груди. При цьому всі троє були у стані сильного алкогольного сп'яніння.

За скоєне українцям загрожує близько трьох років в'язниці.