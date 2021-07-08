У Польщі вводять суворіші покарання для нетверезих водіїв: причиною стала трагедія

Віцепрем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив про нові покарання для водіїв, які на підпитку сідатимуть за кермо. Поштовхом до анонсованих змін у законах стала трагічна аварія на початку червня, яка трапилась у Стальовій Волі.

У ДТП загинуло подружжя, а троє дітей віком до 10 років залишились сиротами. В організмі 37-річного винуватця аварії, який спровокував зіткнення двох авто, виявили 1,7 проміле алкоголю.

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Нові покарання

Водії, які у нетверезому стані спричинили аварію, будуть змушені сплачувати аліменти постраждалим або родинам загиблих. На думку законодавців, це буде одним зі справедливих методів зменшити кількість п'яних кермувальників на дорогах.

Зараз польський карний кодекс передбачає за водіння у стані алкогольного сп'яніння до 4,5 років позбавлення волі, заборону керування автотранспортом від 3 до 15 років та штраф від 10 до 60 тисяч злотих.

У майбутньому, якщо через дії нетверезого водія гинутимуть люди, максимальне покарання може становити ув'язнення на 12 років, довічну заборону кермувати автомобілем та штраф у розмірі 60 тисяч злотих.