У Польщі впродовж двох років роздаватимуть 1300 злотих заради експерименту

Влада Польщі вирішила ввести експериментальну дворічну виплату своїм громадянам. Наголосимо одразу, що на цей раз не йдеться про соціальну допомогу біженцям.

Так, у Польщі введуть безумовний дворічний дохід. Тобто поляки щомісяця отримуватимуть додаткові гроші просто так. Мовиться про суму у 1 300 злотих, яку виплачуватимуть впродовж 24 місяців.

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Звісно, не усі мешканці Польщі зможуться взяти участь у програмі. У пілотному проєкті планують залучити від 5 до 31 тисячі жителів гмін Вармія та Мазури, що межують з російським Калінінградом. За учасниками експерименту (і змінами у них) спостерігатимуть дослідники.

Що відомо про безумовний дохід у Польщі

"Безумовний дохід" говорить сам за себе. Тобто на нього можуть розраховувати поляки не залежно від рівня достатку та від наявності роботи.

Ідея впровадження такої концепції – гарантувати людям свободу від бідності. Вона позиціонується як "рішення для світу, в якому все більше професій стають автоматизованими". Концепція також може розглядатися як додаткова допомога людям з особливими потребами.

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