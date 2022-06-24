У Польщі водіям-порушникам доведеться платити в рази більше за страховку

У Польщі водіям нараховують штрафні бали за порушення ПДР. Це може стати фактором, який впливатиме на вартість страхового поліса.

Так, страхові компанії з 17 червня отримали доступ до бази даних щодо штрафів та саме штрафних балів водіїв. Ця інформація може повпливати на кінцеву вартість страховки для автовласників, які регулярно нехтують правилами дорожнього руху.

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Річ у тому, що страховики хочуть виключити найризикованіших водіїв, які систематично порушують ПДР. Для них ціна страховки може виявитися надвисокою.

Тож при подовженні страхового поліса чи при оформленні нового працівник страхової компанії зважатиме на дані про штрафи. Водії, що отримують систематичні покарання за перевищення швидкості, проїзд на червоний, обгін у заборонених місцях, – небажані клієнти. Тому за страховку вони платитимуть значно більше.

Якщо хтось регулярно робить серйозні правопорушення, страховики готують величезні збори. Йдеться не про підвищення на 20 – 30%, а у кілька разів. Я очікую, що найзапеклішим "гонщикам" доведеться заплатити за страховку 15 000 злотих або більше,

– каже аналітик Марчін Брода.

Тим часом водії, які їздять безпечно та рідко отримують штрафи, платитимуть відносно менше. Страховики вже заохочують безаварійне керування знижками до 60%.

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