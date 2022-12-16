Польща змінила правила перебування та надання допомоги біженцям з України: що треба знати

За ухвалення змін проголосували 429 депутатів Сейму, дев'ятеро було проти, 13 утрималися. Очікується, що нові зміни набудуть чинності з 1 січня наступного року.

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Оплата за проживання у місцях колективного розміщення

З 1 лютого 2023 року українці, які перебуватимуть у Польщі, повинні будуть покривати вартість свого проживання. Новими змінами передбачається, що громадяни України, які проживають у таких місцях понад 120 днів, з березня 2023 року змушені будуть платити 50% коштів власного утримання, але не більше ніж 40 злотих на добу.

Натомість з травня наступного року українцям необхідно буде покривати 75% коштів проживання, але не більш ніж 60 злотих на добу.

Водночас обов'язок сплати не поширюватиметься на:

людей з інвалідністю;

дітей;

вагітних жінок;

осіб пенсійного віку;

осіб, які піклуються про щонайменше трьох дітей.

Ці категорії осіб й надалі проживатимуть у таких місцях безплатно. Станом на сьогодні у групових місцях тимчасового розміщення в Польщі проживають близько 80 000 громадян України.

"Заморожування" соцвиплат у разі виїзду з Польщі: що означає

Якщо українець щоразу виїжджатиме з Польщі, то соціальна допомога, яку виплачують гміни (адміністративна одиниця Польщі) або ZUS буде призупинятися.

У тому випадку, коли термін перебування за межами Польщі становитиме понад 30 днів, громадянин України повністю втратить право на соціальну допомогу та відповідний статус. Його можна буде поновити, якщо українець знову утікатиме від війни в Україні у результаті воєнних дій на території країни.

Отримання посвідки на тимчасове проживання в Польщі

У жовтні 2022 року 80 000 українців на території Польщі втратили право на отримання грошових виплат від держави. Про те, як не втратити право на фінансову допомогу читайте за посиланням

Влада Польщі також видалила зі спецзакону положення про спрощений порядок отримання посвідки на тимчасове проживання у Польщі (до 3 років). Однак спецзакон гарантує легальне перебування у Польщі біженцям з України упродовж 1,5 року, починаючи з 24 лютого цього року – до 24 серпня 2023 року.

Натомість із 1 квітня 2023 року українці усе ж зможуть звертатися по посвідку на тимчасове проживання у Польщі, якщо вони працевлаштувалися або відкрили власний бізнес в країні. Так, біженці відтепер матимуть лише 30 днів, а не 90 як раніше, на отримання польського ідентифікаційного коду (PESEL).

Які ще правки були внесені Сеймом Польщі щодо біженців?

Прийнятий документ також передбачає виділення у 2023 році з Фонду допомоги 2 мільярди злотих на освіту для українців у Польщі. Кошти з цього фонду можна буде виділити також на зацифрування об’єктів матеріальної й нематеріальної спадщини України та потреби польського Червоного Хреста.

Окрім цього, зміни в законі передбачають визнання в Польщі електронного документа, доступного у Diia.pl, як документа на легальне перебування для українських біженців. Так, цей документ разом із проїзним документом дасть право громадянину України багаторазово перетинати кордон без необхідності отримання візи.