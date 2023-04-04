У Польщі зросли ціни на овочі і фрукти: у чому причина та за що доводиться платити найбільше

У Великій Британії супермаркети ввели ліміт у три помідори в одні руки. В Нідерландах можна купити максимум два перці. У Німеччині покупці скаржаться на ціни на огірки. Дорого коштують овочі та фрукти і в Польщі.

Рекордна інфляція, енергетична криза та погодні аномалії в країнах, які експортують овочі до Польщі, називають основними факторами, що впливають на зростання цін на сезонні продукти. З кінця лютого суттєво подорожчали перець, картопля та цибуля, дорожчають також помідори. За словами покупців, майже за всі овочі та фрукти доводиться платити дорожче – незалежно від того, де ви їх купуєте.

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Глобальне потепління

Через зміну клімату багато овочевих культур не можуть давати велику кількість врожаю, бо вони не пристосовані до нових температурних умов.

Війна в Україні

Через повномасштабну російсько-українську війну значно знизився імпорт продукції з України, зокрема пшениці, овочів тощо. Це, своєю чергою, також впливає на ціни.

Посуха

Через неї врожаї у деяких країнах були значно меншими, ніж зазвичай. Це, своєю чергою, спровокувало те, що поставки овочів до Польщі значно знизилися.

Це далеко не всі причини, які впливають на ріст цін на овочі в супермаркетах Польщі. Втім, ці чинники є основними.

Актуальні ціни на овочі: за що поляки платять найбільше

За даними Головного управління статистики, цього року продукти подорожчали на 24%. Але слід брати до уваги, що це середнє значення – ціни на основні овочі, такі як огірки, цибуля, помідори чи картопля, зросли на кілька десятків відсотків.

Які середні ціни на овочі в березні:

За кілограм цибулі потрібно заплатити в середньому 4,50 злотих;

Середня ціна перцю становить близько 20 злотих за кілограм;

За кілограм помідорів доведеться віддати в середньому 15 – 29 злотих;

Кілограм польових огірків коштує в середньому 16 злотих.

У магазинах Польщі дуже часто проводять акції на овочі та фрукти, щоб збільшити продажі. Втім, навіть за акційною ціною деякі позиції залишаються дорогими.