Рекордная инфляция, энергетический кризис и погодные аномалии в странах, экспортирующих овощи в Польшу, называют основными факторами, влияющими на рост цен на сезонные продукты. С конца февраля существенно подорожали перец, картофель и лук, дорожают помидоры. По словам покупателей, почти за все овощи и фрукты приходится платить дороже – независимо от того, где вы их приобретаете.

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3 основные причины удорожания овощей и фруктов в Польше

Глобальное потепление

Из-за изменения климата многие овощные культуры не могут давать большое количество урожая, потому что они не приспособлены к новым температурным условиям.

Война в Украине

Из-за полномасштабной российско-украинской войны значительно снизился импорт продукции из Украины, в частности пшеницы, овощей и т.д. Это, в свою очередь, также влияет на цены.

Засуха

Из-за нее урожаи в некоторых странах были значительно меньше, чем обычно. Это, в свою очередь, спровоцировало то, что поставки овощей в Польшу значительно снизились.

Это далеко не все причины влияющие на рост цен на овощи в супермаркетах Польши. Впрочем, эти факторы являются основополагающими.

Актуальные цены на овощи: за что поляки платят больше всего

По данным Главного управления статистики, в текущем году продукты подорожали на 24%. Но следует учитывать, что это среднее значение – цены на основные овощи, такие как огурцы, лук, помидоры или картофель, выросли на несколько десятков процентов.

Какие средние цены на овощи в марте:

За килограмм лука нужно заплатить в среднем 4,50 злотых;

Средняя цена перца составляет около 20 злотых за килограмм;

За килограмм помидор придется отдать в среднем 15 – 29 злотых;

Килограмм полевых огурцов стоит в среднем 16 злотых.

В магазинах Польши очень часто проводят акции на овощи и фрукты, чтобы увеличить продажи. Впрочем, даже по акционной цене некоторые позиции остаются дорогими.