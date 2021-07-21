З лютого 2021 року у згаданий магазин часто приходила 26-річна жінка. Вона навідувалася зокрема задля того, аби принижувати продавчиню через національність останньої.

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Що сталося

Районна прокуратура в Щецині передала до суду справу проти агресивної клієнтки, яка ображала й побила продавчиню з України.

Як стверджує слідство, історія почалася з того, що якось продавчиня з України відмовилася продавати клієнтці алкоголь. Тоді жінка, якій відмовили у покупці, з кожним наступним приходом у Żabka поводила себе агресивно.

Зрештою, дійшло до того, що відвідувачка жорстоко побила продавчиню. Вона завдала їй низку ударів руками та ногами.

Після затримання нападниці з'ясувалося, що вона вже була судимою раніше. Жінці висунули звинувачення в зневазі на національному підґрунті та завданні тілесних ушкоджень. Тепер їй загрожує позбавлення волі терміном від 6 місяців до 5 років.

До речі, магазини Żabka стануть пунктами передачі посилок. Мережа запровадила нову послугу під назвою Zostaw paczkę w Żabce. У магазинах можна залишати посилки, які одержувачі будуть забирати впродовж двох днів.